Cottbus

Cottbuser Postfiliale wegen verdächtigen Pakets evakuiert

24.08.2018, 11:47 Uhr | dpa

Wegen eines verdächtigen Pakets ist eine Postfiliale in der Cottbuser Innenstadt am Freitagvormittag evakuiert worden. Spezialisten des Landeskriminalamtes seien angefordert worden und Sprengstoffspürhunde seien im Einsatz, teilte die Polizei mit. Der Einsatz laufe derzeit, der Bereich um die Post sei abgesperrt worden. Zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" berichtet. Das Paket lag am Freitagmorgen vor der Postfiliale, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Einsatzkräfte seien gegen 08.35 Uhr alarmiert worden. Die Postfiliale liegt mitten in der Innenstadt gegenüber von der Stadthalle und in der Nähe des Rathauses.