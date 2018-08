Düsseldorf

Schulstart 2018: NRW verstärkt Kampf gegen Lehrermangel

24.08.2018, 11:49 Uhr | dpa

Die schwarz-gelbe Landesregierung verstärkt ihre Anstrengungen, um den massiven Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen eindämmen. Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres 2018/19 stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf ein Bündel neuer Maßnahmen vor. So soll der Bewerberkreis für Seiteneinsteiger erweitert werden. Künftig können sich auch Fachhochschul-Absolventen mit Masterabschluss auf eine Lehrerstelle bewerben.

In den kommenden zehn Jahren fehlen nach Berechnungen des Ministeriums an allen Schulformen mit Ausnahme der Gymnasien in NRW insgesamt rund 15 000 Lehrkräfte. Dagegen wird es an Gymnasien rund 16 000 Bewerber zu viel geben. "Wir wollen Angebot und Nachfrage wieder ins Lot bringen", sagte Gebauer. Derzeit sind von fast 10 000 offenen Stellen über alle Schulformen hinweg knapp 3700 nicht besetzt.

Einstellungen an Grund-, Haupt- und Realschulen sollen mit kurzfristigen Verbeamtungsperspektiven attraktiver werden. Gebauer hat nach eigenen Angaben rund 5000 Oberstufenlehrkräfte schriftlich gebeten, sich auf Stellen der Sekundarstufe I, also niedrigeren Klassen zu bewerben. Ihr Angebot: Die Lehrer bekommen die Zusage, dass sie nach vier Jahren in die Sekundarstufe II wechseln können. Außerdem würden zusätzlich 650 Stellen für Oberstufen-Lehrer an Gesamtschulen geschaffen.

Auch Pensionäre sollen durch finanzielle Anreize wieder stundenweise für den Schuldienst gewonnen werden. Die Hinzuverdienstgrenze soll dafür bis Ende 2019 ausgesetzt bleiben. Außerdem soll der Ruhestand von verbeamteten Lehrern auf Antrag um bis zu drei Jahre ausgesetzt werden können.