Buxtehude

Mindestens 100 000 Euro Schaden bei Feuer auf Pferdehof

24.08.2018, 11:51 Uhr | dpa

Bei einem Feuer auf einem Pferdehof in Buxtehude im Landkreis Stade ist ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Das Feuer war am Freitagmorgen in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Über das Reetdach griff der Brand schnell auf das ganze Haus über. Die Feuerwehr konnte gerade noch verhindern, dass sich das Feuer auch noch auf ein anderes Gebäude, in dem mehrere Pferde standen, ausbreiten konnte.

So wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Gebäude wurde allerdings komplett zerstört. Während der Löscharbeiten mussten zwei Straßen gesperrt werden. Insgesamt waren rund 150 Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.