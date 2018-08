Baden-Baden

Betrunkener Lastwagenfahrer fährt Schlangenlinien auf der A5

24.08.2018, 12:07 Uhr | dpa

Die Polizei hat auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden einen betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 57-Jährige sei am Donnerstagabend Schlangenlinien gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Raststätte Baden-Baden hielten Beamte den Mann an, ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille. Der Lastwagenfahrer musste seinen Führerschein abgeben.