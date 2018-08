Düsseldorf

Caravan Salon startet: Reisemobil-Branche meldet Rekorde

24.08.2018, 12:13 Uhr | dpa

Die Deutschen fahren ungebremst auf Reisemobile und Caravans ab: Im ersten Halbjahr 2018 habe die Branche mit mehr als 46 500 neu zugelassenen Freizeitfahrzeugen einen Rekord erzielt, berichtete der Caravaning Industrie Verband (CIVD) am Freitag in Düsseldorf. Der Zuwachs von 10,7 Prozent setze den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Die gesamte Branche habe mit neuen und gebrauchten Fahrzeugen sowie Zubehör einen Umsatz von 5,88 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2018 eingefahren - ein Plus von 12,7 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2017 und ebenfalls ein Rekord, betonte der Verband vor dem Caravan Salon.

Die weltgrößte Messe für Caravaning startet an diesem Samstag offiziell für das Publikum. Laut Messe zeigen bis zum 2. September mehr als 600 Aussteller rund 2100 Freizeitfahrzeuge.