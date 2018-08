Berlin

Polizisten nehmen in Charlottenburg mutmaßlichen Dieb fest

24.08.2018, 12:13 Uhr | dpa

Polizisten haben in Berlin-Grunewald einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der 40-Jährige war am Mittwochnachmittag einer Frau in der Bismarckallee in Charlottenburg aufgefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem sie aus seiner Nähe einen dumpfen Knall vernahm und er etwas aus einem geparkten Auto entwendete, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann kurz darauf in der Richard-Strauss-Straße fest. Die Polizisten entdeckten bei ihm einen Rucksack, den er zuvor aus dem Auto entwendete. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.