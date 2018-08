Berlin

Berlin bietet Unterstützung mit Feuerwehrleuten an

24.08.2018, 13:28 Uhr | dpa

Wegen des großen Waldbrandes in Brandenburg hat Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Unterstützung der Berliner Feuerwehr angeboten. "Die Brandenburger Feuerwehr arbeitet bei der Bekämpfung der schlimmen Waldbrände am Limit", sagte Geisel am Freitag. In einer solchen Situation sei es normal, den Kollegen solidarisch zur Seite zu stehen. "Unser Ziel muss sein, mit vereinten Kräften das Feuer schnell unter Kontrolle zu bekommen", so Geisel weiter.