Stuttgart

VfB Stuttgart in Bestbesetzung zum Bundesliga-Start in Mainz

24.08.2018, 13:30 Uhr | dpa

Trainer Tayfun Korkut hat den VfB Stuttgart nach dem Aus im DFB-Pokal vor einem schlechten Start in die Fußball-Bundesliga gewarnt. "Wir haben jetzt nur noch einen Wettbewerb vor uns. Den wollen wir jetzt anständig beginnen, um uns mit einem guten Start den Weg zu ebnen. Die letzte Saison hat gezeigt, wie wichtig so ein Start ist. Warum sollen wir in eine Situation kommen, in der wir aufholen müssen?", fragte Korkut vor dem Auftakt beim FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Man darf sich nie von der Vorbereitung täuschen lassen. Wenn die Bundesliga los geht, das ist schon nochmal eine komplett andere Sache."

Am ersten Spieltag kann der VfB in Bestbesetzung auflaufen. "Alle fit", sagte Korkut am Freitag in Stuttgart. Angaben zu seiner Wunsch-Startelf wollte er nicht machen. "Ich bin jetzt in der Situation, dass ich Möglichkeiten habe als Trainer", sagte er zu den denkbaren Varianten vor allem in der Abwehr.