Buxtehude

Härtetest für Buxtehuder SV gegen Meister Thüringer HC

24.08.2018, 13:30 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Sieg über Randers HK folgt für Handball-Bundesligist Buxtehuder SV der nächste Härtetest. Gegner am Samstag (15.00 Uhr) ist der deutsche Meister Thüringer HC mit der ehemaligen BSV-Spielerin Emily Bölk. Die Buxtehuderinnen sind in guter Form. Am Donnerstagabend hatten sie den dänischen Erstligisten Randers mit 30:24 besiegt.

"Die Mannschaft hat gezeigt, was wir uns im Training erarbeitet haben. Mit der Abwehr bin ich sehr zufrieden, da wir viele Ballgewinne hatten. Außerdem hatten wir ein gutes Tempospiel", sagte Trainer Dirk Leun. Gegen die Thüringerinnen wird in Stove gespielt.

Das erste Punktspiel bestreitet der BSV am 8. September in der Halle Nord gegen die HSG Bensheim/Auerbach.