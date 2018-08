Piesau

Blitz entfacht Waldbrand im Schiefergebirge

24.08.2018, 13:32 Uhr | dpa

Im Thüringer Schiefergebirge hat offenbar ein Blitz einen Waldbrand entfacht. Ein Forstarbeiter bemerkte am Donnerstag Flammen und Rauch in einem Wald bei Piesau (Saalfeld-Rudolstadt) und rief die Feuerwehr, teilte die Polizei am Freitag mit. Etwa 100 Quadratmeter Waldboden standen demnach in Flammen. Die Feuerwehrleute hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, hieß es. Laut Polizei könnte ein Blitzeinschlag in einer Fichte für den Brand verantwortlich gewesen sein. Verletzt wurde niemand.