Wiesbaden

U-Ausschuss zur Vergabepraxis will Zeugen befragen

24.08.2018, 13:35 Uhr | dpa

Im neuen Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zur Vergabepraxis im Innenministerium sollen am 17. September die ersten Zeugen befragt werden. Darauf einigte sich das Gremium bei einer Sitzung am Donnerstagabend, wie der Landtag am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es sei einvernehmlich ein gemeinsamer Beweisantrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP beschlossen worden. Die Namen der Zeugen sollen dann eine Woche vor der jeweiligen Sitzung bekannt gegeben werden. Bis zum 10. Dezember wurden insgesamt sieben Termine vereinbart.

Das Gremium soll klären, ob bei der Anschaffung einer Analyse-Software zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität im Innenministerium Fehler gemacht wurden. Zudem geht es um Abschlepp-Aufträge, die von der Polizei vergeben wurden.