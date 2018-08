Völklingen

89-Jähriger fährt beim Ausparken eigene Ehefrau an

24.08.2018, 13:37 Uhr | dpa

Ein 89-jähriger Autofahrer hat im saarländischen Völklingen beim Ausparken seine eigene Ehefrau angefahren und schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Wagen rückwärts gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei übersah er am Donnerstag seine 82 Jahre alte Frau, die hinter dem Auto stand. Die Seniorin fiel durch den Aufprall zu Boden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.