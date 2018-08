Bad Belzig

Heckenbrand greift auf Wohnung über: Polizei ermittelt

24.08.2018, 14:52 Uhr | dpa

In Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) stand am Freitag eine Erdgeschosswohnung in Flammen. Das Feuer soll von einer brennenden Hecke neben dem Mehrfamilienhaus in der Reißigerstraße auf die Wohnung übergeschlagen sein, teilte die Polizeidirektion West mit. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht davon aus, dass Gartenarbeiten mit offener Flamme zum Brand der trockenen Hecke geführt haben. Durch ein offenes Fenster griff das Feuer dann in die Wohnung über. Rauchschwaden zogen bis ins Treppenhaus des Gebäudes. Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde erstattet.