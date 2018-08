Saalfeld/Saale

Frau fällt auf mutmaßlichen Internetbetrüger rein

24.08.2018, 14:58 Uhr | dpa

Eine Frau aus Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist auf einen mutmaßlichen Internetbetrüger reingefallen. Die 37-jährige hatte über soziale Medien Kontakt zu einem jungen Mann, der sich als ehemaliges Mitglied einer Boyband ausgab. Im Verlauf ihres Kontakts versprach er der Frau, ihr ein Paket mit 100 000 Euro Bargeld zukommen zu lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach sollte sie für Zoll und Versand lediglich einen kleineren Geldbetrag überweisen. Nach mehreren Geldforderungen überwies sie schließlich Beträge in einer Gesamthöhe von über 20 000 Euro. Als das versprochene Paket über mehrere Wochen nicht ankam, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.