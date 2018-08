Bad Wurzach

21-Jähriger blendet Pilot bei Landeanflug mit Laserpointer

24.08.2018, 15:02 Uhr | dpa

Nach einer Blend-Attacke mit einem Laserpointer auf ein Flugzeug ermittelt die Polizei in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) gegen einen 21 Jahre alten Mann. Dieser habe am Donnerstagabend von einem Parkplatz aus mit einem grünen Laser-Licht den Piloten eines Flugzeuges geblendet, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Die Maschine befand sich laut Polizei im Landeanflug auf den Flughafen Memmingen (Bayern). Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, der Pilot konnte das Flugzeug sicher landen.

Ein Passant hatte die Aktion - die als ein versuchter gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr gewertet werden könnte - des jungen Mannes bemerkt und die Polizei alarmiert. Diese stellte den Laserpointer samt Batterien noch am Tatort sicher.