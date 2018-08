Hof

Frau fällt erneut wegen verwahrloster Tiere auf

24.08.2018, 15:10 Uhr | dpa

Bei einer 54-jährigen Frau aus Hof sind zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage verwahrloste Tiere gefunden worden. Bereits am Wochenende zuvor war die Polizei in einer alten Wohnung der Frau auf zehn zum Teil verwahrloste Hunde gestoßen. Nach Angaben der Stadt Hof vom Freitag besuchten Beamte des Ordnungsamtes und des Veterinäramtes am Mittwoch die 54-Jährige in ihrer neuen Wohnung, um ihr ein von der Stadt verhängtes Tierhaltungsverbot persönlich zuzustellen.

Dort stellte sich heraus, dass die Frau auch an ihrer neuen Adresse neun Hunde und neun Katzen hielt, die keinerlei Auslauf zur Verfügung hatten. Außerdem war die Wohnung mit Kot und Urin verschmutzt. Wie schon beim ersten Mal wurden die Tiere abgeholt und ins Tierheim gebracht. Die Frau erhielt der Polizei zufolge eine zweite Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz. Die 54-Jährige zeigte sich nach Angaben der Stadt uneinsichtig. Einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes habe sie als "gefühllosen Paragraphenreiter" bezeichnet.

Laut Polizei stand der Frau in ihrer alten Wohnung eine Zwangsräumung bevor. Da der Briefkasten jedoch überquoll und Nachbarn sich über Gestank beschwert hatten, vermuteten die Beamten einen medizinischen Notfall und öffneten die Wohnung. Dabei fanden sie die zehn Hunde inmitten von Urin, Kot und Müll. Die Mieterin hatten sie nicht angetroffen. Ein Zeuge meldete sich später bei der Polizei und gab an, er glaube die neue Adresse der 54-Jährigen zu kennen. In der beschriebenen Wohnung stießen die Beamten des Ordungs- und des Veterinäramtes schließlich auf die Frau.