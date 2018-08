Dresden

Peter Altmaier bei der CDU in Leipzig zu Gast

24.08.2018, 15:12 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am kommenden Mittwoch in Leipzig zu Gast. Er besucht den Wirtschaftsrat der CDU des Landesverbands Sachsen, teilte der Wirtschaftsrat am Freitag mit. Anlass ist der Wirtschaftstag Sachsen, bei dem es in diesem Jahr schwerpunktmäßig um das Thema Innovation gehen soll.