Technische Probleme im Online-Banking der Commerzbank

24.08.2018, 15:16 Uhr | dpa

Die Commerzbank kämpft erneut mit technischen Problemen. Am Freitagnachmittag konnten sich Kunden zeitweise nicht beim Online-Banking und mobil auf der App anmelden, auch der Einsatz von Karten sei eingeschränkt, teilte das Institut unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems", sagte ein Sprecher der Bank auf Anfrage. Wie viele Konten und Kunden von der Panne betroffen waren, konnte der Sprecher zunächst nicht beziffern. Die Bank hat nach jüngsten Angaben 12,9 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland.

Zum Monatswechsel hatte es Probleme bei sogenannten Pfändungsschutzkonten der Commerzbank gegeben. Bei einem Teil dieser Konten waren zunächst nicht alle Zahlungseingänge wie geplant gebucht worden. Das ist bei diesen Konten besonders kritisch, weil sogenannte P-Konten nicht überzogen werden dürfen. Darum können zum Beispiel Daueraufträge nicht ausgeführt werden, wenn nicht genug Guthaben vorhanden ist. Im Sommer 2017 sorgten technische Probleme mehrfach für Unmut bei Commerzbank-Kunden. Konzernchef Martin Zielke treibt den Umbau der Bank voran - auch beim Thema Digitalisierung.