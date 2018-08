Düsseldorf

Frauenmord in Düsseldorf: Keine Spur vom Täter

24.08.2018, 16:36 Uhr | dpa

Am Tatort, an dem eine 36-jährige Frau erstochen wurde, liegen Blumen und Kerzen. Foto: Christophe Gateau/Archiv (Quelle: dpa)

Vier Tage nach dem Mord an einer 36-Jährigen auf offener Straße in Düsseldorf ist der Täter weiter auf der Flucht. Verdächtig ist der 44 Jahre alte Kioskmitarbeiter Ali Shahghaleh. Es gebe weiterhin keinen direkten Hinweis auf seinen Aufenthaltsort, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Der Verdächtige soll die Frau am Montagmorgen verfolgt, heimtückisch angegriffen und erstochen haben. Der Iraner und sein Opfer hatten sich den Ermittlern zufolge gekannt: Die ledige Frau habe in unmittelbarer Nachbarschaft des Kiosks gewohnt, in dem der Mann gearbeitet habe.

Als Tatmotiv kommt verschmähte Liebe in Betracht. In einem von den Ermittlern als echt eingestuften Brief hatte der 44-Jährige die Frau gebeten, die Blockade seiner Telefonnummer aufzuheben und ihr seine Zuneigung offenbart. Der Gesuchte ist nicht vorbestraft. Er war 2001 nach Deutschland gekommen.