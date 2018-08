Düsseldorf

Schäfer bleibt bis 2021 Vorstandschef bei Fortuna Düsseldorf

24.08.2018, 16:51 Uhr | dpa

Robert Schäfer bleibt bis zum 30. Juni 2021 Vorstandsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Das teilte der Aufsteiger am Freitag mit. "Wir haben mit einem starken Team in den vergangenen erfolgreichen Jahren viel erreicht und wollen uns jetzt in der Bundesliga etablieren", erklärte der 42 Jahre alte Jurist Schäfer. Er freue sich, dass er diesen Weg weiter mitgestalten dürfe. Zuvor hatte der Aufsichtsrat den Vertrag mit Schäfer verlängert. Er hat diese Funktion seit dem 22. März 2016 inne. Vor dieser Zeit war der gebürtige Darmstädter bei 1860 München und Dynamo Dresden tätig.