Hamburg

Senat verstärkt Gründächer-Offensive an Hamburger Schulen

24.08.2018, 16:53 Uhr | dpa

Die Gründächer-Offensive an Hamburgs Schulen soll in den kommenden Jahren weiter verstärkt werden. Für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen von Schulgebäuden sollen zusätzlich 7,5 Millionen Euro bereitgestellt werden, teilten Finanzsenator Andreas Dressel, Umweltsenator Jens Kerstan und Bildungssenator Ties Rabe in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag mit. Der Hamburger Landesbetrieb Schulbau könne damit weitere rund 137 000 Quadratmeter Dachfläche zu Gründächern umbauen. Damit werde die bisherige Fläche mehr als verdoppelt.

Die CO2-Emissionen konnten durch die Gründächer zwischen 2012 und 2017 um rund 10 000 Tonnen auf 107 477 Tonnen gesenkt werden, teilten die Behörden mit. Der 2015 vom Senat beschlossene Klimaplan sieht vor, die Emissionen der Hamburger Schulen um jährlich 1300 Tonnen zu senken. Für 2022 wird mit 97 000 Tonnen CO2-Emissionen gerechnet. Mit dem Klimaplan will die Stadt Vorbild für private Gebäudeeigentümer sein, sagte Kerstan. Insbesondere Schulen würden sich wegen ihrer Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit eignen, um in der Öffentlichkeit das Thema Gründach weiter zu verankern.

Seit 2016 gibt es in Hamburg energetische Standards, die für Neubau, Sanierung und den Betrieb von Schulen gelten. Derzeit gibt es 52 Schulstandorte mit Gründächern. Die Gesamtfläche liegt momentan bei 56 500 Quadratmetern.