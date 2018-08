Erfurt

13,8 Millionen von Land für Gewerbegebiet im Eichsfeld

24.08.2018, 18:23 Uhr | dpa

Mit rund 13,8 Millionen Euro unterstützt das Land nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) den Ausbau eines Gewerbegebiets in Heiligenstadt. Erweitert werden solle das Industrieareal an der Autobahn 38, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Geplant sei eine Fläche von 25 Hektar für weitere Gewerbeansiedlungen. Auch zur Erweiterung bestehender Firmen dienten die Flächen, erklärte Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielemann (parteilos). Die Gesamtkosten für das Projekt beliefen sich auf 22,3 Millionen Euro. Bereits jetzt gebe es bei der Stadt Ansiedlungsanfragen, die eine Auslastung des Gewerbegebiets von mehr als 70 Prozent erwarten ließen.