Erfurt

Minister: Immer mehr Flüchtlinge haben einen Job

24.08.2018, 18:42 Uhr | dpa

Die Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt macht nach Ansicht von Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) in Thüringen Fortschritte. Ende vergangenen Jahres hätten rund 3600 Migranten aus nichteuropäischen Ländern eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in dem Bundesland gehabt, teilte Lauinger am Freitag in Erfurt mit. Ein Jahr zuvor seien es erst 1600 Menschen gewesen. Die meisten der Beschäftigten stammten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.

"Unsere Anstrengungen im Bereich der Sprach- und Integrationskurs wirken sich zunehmen auch positiv auf die Erwerbssituation von Flüchtlingen aus." Lauinger erwartete sich durch die steigende Zahl an Arbeitnehmern unter den Flüchtlingen positive Integrationseffekte.