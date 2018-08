Bremen

Bremen übernimmt Governikus

24.08.2018, 18:42 Uhr | dpa

Die Stadt Bremen wird alleinige Eigentümerin des Softwareentwicklers Governikus. Der Senat will die restlichen 44,9 Prozent der Bremer Beteiligungsgesellschaft für 6,8 Millionen Euro kaufen, wie eine Sprecherin des Finanzressorts am Freitag mitteilte. Die Stadt besitze bereits 55,1 Prozent der Anteile. Die bisherigen Teilhaber Telekom Deutschland, Sparkasse Bremen und Brekom wollten ihre Anteile verkaufen. Dem Kauf hat der Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft am Freitag zugestimmt.

Die Governikus GmbH & Co. KG entwickelt Software im Bereich IT-Sicherheit, die vom Bund und den Bundesländern genutzt wird. Bei öffentlichen Aufträgen im IT-Bereich sei ein besonderes Vertrauensverhältnis wichtig, hieß es zur Begründung des Schrittes. Da sei es ein Plus, wenn Unternehmen vollständig in öffentlichem Besitz seien. Governikus erwirtschaftet den Angaben zufolge den Jahresumsatz von rund zwölf Millionen Euro fast ausschließlich im öffentlichen Sektor.