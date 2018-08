Dresden

Sachsens SPD-Generalsekretärin Kolbe gibt Amt ab

24.08.2018, 19:58 Uhr | dpa

Daniela Kolbe, die Generalsekretärin der SPD in Sachsen. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Daniela Kolbe gibt ihr Amt als Generalsekretärin der sächsischen SPD ab. Die 38 Jahre alte Politikerin teilte am Freitagabend mit, dass sie auf dem SPD-Landesparteitag Ende Oktober in Dresden nicht wieder für den Posten kandidieren wolle. Kolbe begründete den Schritt mit persönlichen Gründen. "Ich freue mich auf mein zweites Kind und stelle an mich selbst den Anspruch, auch im Privaten Gleichberechtigung zu leben", sagte sie. Zugleich widersprach sie Mutmaßungen, zwischen ihr und Landesparteichef Martin Dulig gebe es Zwist. Das sei "ganz großer Quatsch".