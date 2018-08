Arnstadt

Wochenstube für Fledermäuse: Kirchturm wird saniert

24.08.2018, 20:16 Uhr | dpa

Der als Wochenstube für Fledermäuse dienende Kirchturm im Arnstädter Ortsteil Dosdorf soll mit Landesgeldern tierfreundlich saniert werden. Im Turm der evangelischen Kirche ziehen Fledermausfamilien der Art Großes Mausohr ihre Jungtiere auf, wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte. Er beherbergt bis zu 3800 Tiere. Um den Lebensraum der Nachtjäger zu erhalten, soll die Turmkonstruktion, die sich in kritischem Zustand befinde, komplett erneuert werden. Dafür stellen Land und Europäische Union 360 000 Euro zur Verfügung.

Die Bauarbeiten an dem Dosdorfer Kirchturm sollen ausschließlich im Winter laufen, um die Tiere nicht zu stören. Fledermäuse halten Winterschlaf in Kellern oder Höhlen. Bei den Wochenstuben handelt es sich um die Bezeichnung für das Quartier, in dem die Fledermäuse ihren Nachwuchs zur Welt bringen.

Das Große Mausohr ist die größte in Thüringen vorkommende Fledermausart. In 80 Wochenstubenkolonien leben hier etwa 30 000 Exemplare der bis etwa acht Zentimeter großen und 40 Gramm leichten Tiere.

Am letzten Augustwochenende machen Umweltverbände und Naturschützer alljährlich in der europaweiten "Bat Night" (Fledermausnacht) auf die Bedeutung und den notwendigen Schutz von Fledermäusen aufmerksam.