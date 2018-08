Duisburg

Trotz 0:0-Enttäuschung: Uerdingen vorerst Tabellenführer

24.08.2018, 21:11 Uhr | dpa

Trotz eines enttäuschenden 0:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach bleibt Aufsteiger KFC Uerdingen in der 3. Fußball-Liga zumindest über Nacht Tabellenführer. Die Krefelder um den früheren Weltmeister Kevin Großkreutz zogen am Freitagabend durch das torlose Remis zum Auftakt des 5. Spieltags zumindest vorübergehend an Preußen Münster vorbei. Sie können im Laufe des Wochenendes aber gleich von mehreren Vereinen wieder verdrängt werden. Großaspach belegt mit sechs Punkten vorübergehend Rang neun.