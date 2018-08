Lübeck

Bei Niederegger: Weihnachtsproduktion läuft schon

25.08.2018, 09:36 Uhr | dpa

Draußen ist noch Sommer, aber in den Produktionshallen der Firma Niederegger herrscht bereits Weihnachtsstimmung. Seit Wochen laufen dort bereits Weihnachtssterne und Tannenzapfen aus Marzipan vom Band. Die seien für den Export per Schiff nach Übersee bestimmt, sagte Unternehmenssprecherin Eva Mura am Mittwoch. Wegen der langen Transportwege nach Australien, Neuseeland, Japan oder China müsse mit der Produktion bereits so früh begonnen werden, sagte sie. Die Produktion für den Inlandsmarkt läuft Anfang September an.

Die größten Exportmärkte Niedereggers sind nach Angaben Muras die USA, England und Russland. Das Weihnachtsgeschäft macht rund 60 Prozent des Jahresumsatzes aus. Zu dessen Höhe macht das Unternehmen traditionell keine Angaben.