Bad Lobenstein

Kreislaufprobleme und klappriges Fahrrad: Radler stürzt

25.08.2018, 09:38 Uhr | dpa

Ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz nahe Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt. Der Mann sei am Freitag auf einer abschüssigen Straße unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über das Rad verloren habe, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 77-Jährige gab laut Polizei an, dass Kreislaufprobleme zu dem Sturz geführt hätten. Als die Beamten das Fahrrad kontrollierten, stellten sie fest, dass es in schlechtem Zustand war. Der 77-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.