Bad Säckingen

Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Verletzte

25.08.2018, 09:40 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) sind eine Frau und ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 19-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in das Fahrzeug einer 46 Jahre alten Frau. Sanitäter versorgten die beiden Verletzten. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau ins Krankenhaus.