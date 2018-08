Schwerin

Kostenfreiheit der Pflegerausbildung: MV 1,4 Millionen Euro

25.08.2018, 09:47 Uhr | dpa

Die von der Landesregierung in Aussicht gestellte vorzeitige Kostenfreiheit für die Pflegerausbildung wird voraussichtlich 1,4 Millionen Euro kosten. Diese Schätzung habe eine Arbeitsgruppe unter Federführung des zuständigen Gesundheitsministeriums für das Schuljahr 2019/2020 ermittelt, teilte Minister Harry Glawe (CDU) am Samstag in Schwerin mit. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, das Vorhaben umzusetzen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Mittwoch bei der SPD-Fraktionsklausur den Start der kostenfreien Pflegerausbildung im Land schon für 2019 ins Gespräch gebracht. Von 2020 an soll sie dann bundesweit kostenfrei sein.