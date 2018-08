Mattstedt

Thüringens Innenminister: Etappensieg gegen Rechts

25.08.2018, 11:47 Uhr | dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) wertet die Verhinderung eines Rechtsrock-Konzert in Mattstedt im Weimarer Land als Etappensieg. "Das Tor bleibt zu für die Neonazis in Mattstedt. Ich freue mich sehr", äußerte Maier am Samstag via Kurznachrichtendienst Twitter. Der Kampf gegen Rechtsrock-Konzerte in Thüringen müsse jedoch weitergehen. "Es wird weitere Anmeldungen geben", so Maier. Thüringen war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz für große Konzerte der rechten Szene - in diesem Jahr unter anderem im südthüringischen Themar.

In dem kleinen Dorf Mattstedt war ein Neonazi-Konzert mit mehreren Tausend Teilnehmern geplant, das nach einer Verwaltungsgerichtsentscheidung von Freitagabend nicht auf einer Industriebrache stattfinden darf. Nachdem mehrere Initiativen zu Gegenaktionen gegen das Rechtsrock-Konzert in Mattstedt aufgerufen hatten, fanden sich dort auch Demonstranten ein. Die Polizei wies Angehörige der rechten Szene, die zu dem geplanten Konzert anreisten, bei der Anfahrt ab.