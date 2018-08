Mainz

Mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt

25.08.2018, 12:27 Uhr | dpa

Bei zwei Auseinandersetzungen sind in Mainz mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt worden. Ein unbekannter Täter sprühte zunächst am Freitagabend zwei junge Männer mit Pfefferspray ins Gesicht und trat zudem auf sie ein. Wie die Polizei am Samstag weiter berichtete, wurden die 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen leicht verletzt. Am Samstagmorgen wurde eine vierköpfige Gruppe in Mainz-Neustadt von vier Unbekannten angegriffen. Ein Mitglied der zweiten Gruppe verletzte dabei die andere Gruppe mit Pfefferspray. Die Opfer erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind jeweils unklar.