Wittingen

Bernd der Bulle ist zurück

25.08.2018, 14:43 Uhr | dpa

Galloway-Bulle Bernd ist nach mehr als einem Monat in Freiheit jetzt wieder auf seiner Weide bei Celle. Das Tier sei seit Freitagabend wieder da, hieß es auf der Internetseite des Gallowayhofes Wittingen. Zuerst berichtete das Internet-Portal news.38 darüber. Für Bernd lag bereits eine Abschussgenehmigung vor. Westernreiter und Naturschützer wollten am Wochenende einen letzten Versuch unternehmen, ihn auf seine Weide zu treiben, hieß es bei NDR 1 Niedersachsen am Freitag. Der Landwirt dankte per Facebook zwei Westernreitern aus der Umgebung. Nachdem Unbekannte am 20. Juli den Zaun durchschnitten hatten, entwischten neun Jung-Bullen, acht konnten wieder eingefangen werden - nur Bernd nicht.