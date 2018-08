Offenbach am Main

Abkühlung in Hessen bleibt ohne ergiebigen Regen

25.08.2018, 14:56 Uhr | dpa

Die ganz große Hitze in Hessen pausiert zwar derzeit, aber ergiebiger Regen bleibt weiter aus - und ab Wochenbeginn soll es auch schon wieder wärmer werden. Für Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit heiter bis wolkigem Wetter bei Tageshöchsttemperaturen bis 22 Grad, wie er am Samstag in Offenbach mitteilte. Dabei soll es niederschlagsfrei bleiben.

Am Montag könnte es dann im Norden des Bundeslandes zunächst gebietsweise schauern, im restlichen Hessen aber ist kaum Regen in Sicht, nachmittags dürften die Wolken auflockern, und es bleibt trocken. Wo die Sonne scheint, sind Höchsttemperaturen bis 24 Grad zu erwarten, im Bergland bis 19 Grad bei mäßigem, teils frischem Wind aus Südwest bis West. Auch der Dienstag wird meist heiter und trocken, nur örtlich soll es ein paar Wolken geben. Die Temperaturen sollen mit 24 bis 27 Grad wieder sommerliche Werte erreichen.