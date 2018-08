Friesenheim

Mann greift zwei Bistrogäste an und verletzt sie schwer

25.08.2018, 15:20 Uhr | dpa

In einem Bistro in Friesenheim (Ortenaukreis) hat ein Mann zwei Gäste angegriffen und sie mit einem spitzen Werkzeug schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei vom Samstag war der Tat am Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen den drei Männern vorangegangen. "Ein Gast soll ersten Erkenntnissen nach gegen 21.45 Uhr plötzlich ein spitzes Werkzeug gezückt und dieses unvermittelt gegen zwei weitere Gaststättenbesucher eingesetzt haben", schrieb ein Polizeisprecher in seinem Bericht. Ein 55 Jahre alter Mann und sein Begleiter trugen bei der Attacken schwere Verletzungen davon. Der Angreifer floh zunächst, stellte sich später aber der Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.