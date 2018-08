Braunsbedra

Vermisster Taucher tot aus Geiseltalsee geborgen

25.08.2018, 15:31 Uhr | dpa

Retter haben einen vermissten Taucher nur noch tot aus dem Geiseltalsee im Süden Sachsen-Anhalts bergen können. Der leblose Körper des 35-Jährigen aus dem niedersächsischen Bad Harzburg sei am Samstagmittag von Polizei und Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei in Halle mit. Die Einsatzkräfte hatten seit Freitagnachmittag nach dem Mann gesucht. Zuvor war sein Auto am Rande des Sees gefunden worden. Vermisst wurde der 35-Jährige schon seit mehreren Tagen. Weshalb er ums Leben kam, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es bisher jedoch nicht.