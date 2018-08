Cottbus

Cottbus kassiert 1:1 gegen Meppen in der Nachspielzeit

25.08.2018, 16:54 Uhr | dpa

Fußball-Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus hat in letzter Sekunde den dritten Saisonsieg verpasst. Die Lausitzer mussten sich am Samstag gegen den SV Meppen trotz einer 1:0-Führung am Ende mit einem 1:1 (1:0) begnügen. In der Nachspielzeit egalisierte Meppens Nico Granatowski (90.+3) aus dem Gewühl heraus die Cottbuser Führung durch Fabio Viteritti (15./Foulelfmeter). Cottbus rückte mit zwischenzeitlich acht Punkten auf Platz fünf vor.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte sich nach dem vergebenen Sieg von seiner Mannschaft enttäuscht. "Wir haben zu wenig gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Unser Positionsspiel war enttäuschend", befand Wollitz.

Die Anfangsphase gehörte vor 6079 Zuschauer im Stadion der Freundschaft Energie. Folgerichtig fiel die Führung durch Viterittis drittes Saisontor. Meppens Torhüter Jeroen Gies hatte zuvor den in dieser Woche von der Cottbuser Clubführung als unverkäuflich erklärten Topstürmer Streli Mamba im Strafraum gefoult. Danach kamen die laufstarken Meppener immer besser ins Spiel und vergaben eine Reihe von guten Torchancen. So traf Torschütze Granatowski in der 55. Minute nur die Latte.