Holzkirchen

Das Problem mit der Rettungsgasse: Polizei informiert

25.08.2018, 16:56 Uhr | dpa

Mit einem "Aktionstag Rettungsgasse" hat die Autobahnpolizei an einer Raststätte im oberbayerischen Holzkirchen für mehr Umsicht und Disziplin der Autofahrer geworben. Denn immer noch kommen Rettungskräfte bei Unfällen nur mit Mühe zur Unfallstelle, weil der Weg durch Autos blockiert ist. Gemeinsam mit dem ADAC erläuterte die Polizei, wie sich Autofahrer im Fall eines Unfalls im Stau dahinter zu verhalten haben. Dazu stellten die Beamten auf der Raststätte an der A8 eine Rettungsgasse mit Autos und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr nach, um Besuchern das Problem vor Augen zu führen.

Der Termin war bewusst auf das Reisewochenende gelegt worden, um mehr Besucher anzulocken, teilte die Autobahnpolizei am Samstag mit. Klar wurde an diesem Aktionstag, dass den Autofahrern zwar die Notwendigkeit von Rettungsgassen bewusst ist; vielen mangelt es offenbar aber an Detailwissen, wie sie sich in einer solchen Situation zu verhalten haben.