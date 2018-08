Lehmen

Beifahrerin wird bei Unfall auf Bundesstraße getötet

25.08.2018, 16:56 Uhr | dpa

Eine 60 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 416 nahe Lehmen (Kreis Mayen-Koblenz) zunächst im Auto eingeklemmt worden und später in einer Klinik gestorben. Der 67-jährige Fahrer des Wagens erlitt schwerste Verletzungen, wie die Polizei in Koblenz mitteilte.

Er verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er am Samstag auf der Bundesstraße zu einer Autokolonne aufschließen wollte und beschleunigte. Er kam in den Gegenverkehr ab, lenkte dagegen an und stieß dann neben der Fahrbahn gegen eine Mauer.

Der Wagen schleuderte erneut in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Auto zusammenstieß. Fahrer und Beifahrer dieses Autos erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 50 000 Euro.