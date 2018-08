Hamburg

Deutsches Damen-Team holt Bronze bei Rollstuhlbasketball-WM

25.08.2018, 20:30 Uhr | dpa

Die deutsche Damen-Nationalmannschaft hat bei der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg die Bronzemedaille gewonnen. Im Spiel um Platz drei setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Martin Otto am Samstagabend mit 44:43 (23:28) gegen China durch. Für den entscheidenden Punkt vor rund 1600 Zuschauern in der Inselparkhalle sorgte Kapitänin Mareike Miller mit einem verwandelten Freiwurf gut 16 Sekunden vor dem Ende. Die Hamburgerin war mit 19 Punkten auch beste Werferin im DBB-Team.

Wie schon im verlorenen Halbfinale am Freitag gegen Großbritannien litt das Spiel der Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit an der Ungenauigkeit bei den Würfen. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte schaffte die DBB-Auswahl den Ausgleich und in der 27. Minute ging sie mit 34:33 erstmals in Führung. In der hektischen Schlussphase gaben die deutschen Damen dann einen Vier-Punkte-Vorsprung aus der Hand. Doch Miller behielt bei zwei Freiwürfen die Nerven und erzielte das umjubelte 44:43.