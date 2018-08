Mönchengladbach

Mönchengladbach gewinnt Spitzenspiel gegen Leverkusen 2:0

25.08.2018, 20:36 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbach hat mit einem Sieg im Rhein-Derby gegen Bayer Leverkusen einen erfolgreichen Saisonstart gefeiert. Die Gladbacher setzten sich am Samstagabend im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw mit 2:0 (0:0) durch. Vor 53 087 Zuschauern erzielten Jonas Hofmann, der in der 55. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, und Fabian Johnson (58.) die Tore für Mönchengladbach. Vor der Pause war Thorgan Hazard (38.) mit einem Handelfmeter an Bayer-Torhüter Ramazan Özcan gescheitert. Neben Torwart-Neuzugang Lukas Hradecky fehlten den Leverkusenern auch die Zwillinge Lars und Sven Bender.