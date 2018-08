Westerstede

Dachstuhl in Flammen: hoher Schaden

26.08.2018, 09:16 Uhr | dpa

Ein Dachstuhlbrand in Westerstede (Landkreis Ammerland) hat einen Schaden von 30 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, rückten am Samstagabend rund 160 Feuerwehrleute an und löschten die Flammen. Ein Blitzeinschlag könnte den Brand verursacht haben, hieß es. Verletzte gab es bei dem Feuer nicht.