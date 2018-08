Kassel

Nur jedes dritte Fundstück in Fundbüros wird abgeholt

26.08.2018, 09:29 Uhr | dpa

In Hessens Fundbüros sammeln sich jedes Jahr Tausende Fundstücke an. Nur etwa jede dritte Fundsache wird abgeholt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter hessischen Städten ergab. Obwohl viele Finder ihren Fund auch in sozialen Netzwerken verbreiten, haben die kommunalen Fundbüros weiter alle Hände voll zu tun. In manchen Städten landen Tausende kurioser Gegenstände bei den Verwaltungen: darunter Krücken, Prothesen und Rollstühle. Um die Verwaltungskosten zumindest teilweise zu decken, versteigern Kommunen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten die Fundsachen. Das bringt teilweise mehrere Zehntausend Euro.