Schwerin

ADFC fordert Koordinierung und mehr Geld für Radwege

26.08.2018, 09:33 Uhr | dpa

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) fordert Konsequenzen aus der anhaltend schlechten Bewertung für das Radwegenetz in Mecklenburg-Vorpommern. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) habe die Probleme benannt: "Es fehlt an einer vernünftigen Koordinierung und es fehlt damit auch an zielgerichteten Investitionen", sagte ADFC-Landesgeschäftsführer Horst Krumpen. Die Landkreise seien zwar angehalten, Prioritätenlisten zu erstellen, ein schlüssiger Gesamtplan für das Land aber sei trotz beharrlicher Mahnungen nicht erkennbar.

Gemeinsam mit Kommunalvertretern und Touristikern wolle der ADFC daher im November bei einem Treffen mit Landespolitikern in Schwerin seinen Forderungen Nachdruck verleihen. Glawe hatte jüngst beklagt, dass Mecklenburg-Vorpommern bei Radfahrern an Beliebtheit eingebüßt habe und die Übernahme wichtiger Radfernwege in Landeszuständigkeit vorgeschlagen.