Dresden

Ausbau von Agrarkontakten: Delegation reist in die USA

26.08.2018, 10:56 Uhr | dpa

Zum Ausbau der Kontakte in die US-amerikanische Agrarbranche ist Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) mit einer Delegation am Sonntag in die Vereinigten Staaten gereist. Bei der Reise sind mehr als ein Dutzend Vertreter sächsischer Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute dabei, teilte das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mit. Ziel der Reise ist auch, über eine intensivere Zusammenarbeit im Bereich Landtechnik und Berufsausbildung zu sprechen. In den USA stehen etwa Besuche bei Großunternehmen und Investoren der Agrarbranche an. Die Reise hat die Wirtschaftsförderung Sachsen zusammen mit dem Ministerium organisiert.