Graben

Unbekannte verteilen ein Dutzend Kürbisse auf Straße

26.08.2018, 10:56 Uhr | dpa

Training für Halloween? Unbekannte haben in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) mehr als ein Dutzend Kürbisse auf eine Hauptverkehrsstraße gelegt. "Das ist gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und kein Lausbubenstreich", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die größten Kürbisse hätten ein Gewicht von 15 Kilo und könnten ein Auto erheblich beschädigen. Mindestens ein Auto ist in der Nacht zum Sonntag über die Früchte gefahren. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter nach dem Besuch des Singoldsand Festivals am Samstagabend über die Stränge geschlagen haben. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.