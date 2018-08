Chemnitz

Schwere Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt

26.08.2018, 11:23 Uhr | dpa

Zu einer schweren Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag in der Chemnitzer Innenstadt nach dem Stadtfest gekommen. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Weitere Angaben zu den Folgen sowie zum Tathergang wollte sie zunächst nicht machen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist ein Mann gestorben. Das wollte die Sprecherin aber zunächst nicht bestätigen.