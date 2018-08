Andernach

Handgranate auf Feld gefunden

26.08.2018, 13:03 Uhr | dpa

Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mann auf einem Feld in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden. Er habe am frühen Sonntagmorgen eine Abkürzung genommen und sei dann über den Blindgänger quasi gestolpert, berichtete ein Polizeisprecher. Die Granate habe vermutlich schon seit Jahrzehnten in dem Feld gelegen, eine Gefahr sei von ihr nicht mehr ausgegangen. Der Kampfmittelräumdienst transportierte die Granate ab.