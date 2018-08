Bremen

Unbekannter schießt mit Stahlkugeln auf Auto

26.08.2018, 14:05 Uhr | dpa

In Bremen hat am Sonntagmorgen ein Unbekannter mit Stahlkugeln auf einen Autofahrer geschossen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Bereich in der Bremer Vahr wurde bei dem ausgelösten Großeinsatz weiträumig abgesperrt. Die Polizei leitete eine Fahndung und erste Ermittlungen ein. Die Wohnung eines Verdächtigen werde derzeit durchsucht. Der Verdächtige sei in der Wohnung auch angetroffen worden. Er müsse sich laut Polizeiangaben nun den polizeilichen Maßnahmen stellen.